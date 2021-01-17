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مرأة

بشهادة رضوى الشربيني.. مياه الأرز طريقة سحرية لتطويل الشعر

الأحد 17/يناير/2021 - 07:06 ص
لشعر طويل
لشعر طويل
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أسماء عبد الحفيظ

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني من خلال برنامجها هى وبس المذاع على  cbc sofra فقرة "أنتِ أجمل" تضمنت وصفة بسيطة تعتمد على مواد خام من الطبيعة، وقالت إنها تستخدمها باستمرار ساعدت على نمو شعرها.


وللحصول على شعر صحي وطويل، استخدمت رضوى الشربيني مواد طبيعية كانت تستخدم منذ القدم، واعتمد عليها بشكل خاص الصينيون.

وصفة مياه الأرز لتطويل الشعر
المكونات:
ربع كوب أرز
3 ملاعق جوز هند
500 مل مياه

طريقة التطبيق:
-تُغلى المكونات على النار وتترك لتهدأ
-ترش بالبخاخة على الشعر من الجذور حتى الأطراف
-يغطى الشعر ببونيه لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء

ملحوظة: تساعد وصفة مياه الأرز في علاج الشعر التالف وتلميعه

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