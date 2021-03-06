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رياضة

نجم الأهلي السابق : الزمالك هيكسب الترجي في رادس

السبت 06/مارس/2021 - 04:47 م
مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يسرى غازى
كشف أحمد نخلة نجم النادى الأهلي السابق عن حظوظ فريقي الأهلي والزمالك فى مباراتي فيتا كلوب الكونغولى والترجي التونسي فى الجولة الثالثة بدورى أبطال إفريقيا.

ويحل الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ضيفا على نظيره الترجي برادس فى السادسة مساء فيما يستضيف المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني فيتا كلوب الكونغولي فى التاسعة مساء اليوم السبت.

قال أحمد نخلة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أتمنى فوز الاهلى والبدء بـ المالى ديانج الذى يقوم بالأدوار الدفاعية والهجومية، فضلاً عن التسديد من خارج المرمى والقوة إلى جانب مساندة قفشة باعتباره لاعب محوري لافتا الى أن أول 20 دقيقة يتعين على المارد الأحمر تسجيل هدفا.

تابع: اتمنى ان يبدأ بيتسو موسيمانى اللقاء بخطة 4/3/2/1  المعتادة لدى اللاعب المصرى بوجود قفشة واجاى وحسين الشحات وأرى ان الأفضل مشاركة والتر بواليا منذ البدنية نظرا لـ إمكانياته الفنية والبدنية.

استطرد : أما الزمالك يمتلك لاعبين مميزين جدا مثل أوباما وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي وأسامة فيصل وزيزو وطارق حامد وأتمنى فوز الزمالك وقادر على إقتناص الفوز رغم قوة الترجى على ملعبه.
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