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أخبار العالم

رئيس الحكومة التونسية يرفض الاستقالة.. تفاصيل

السبت 06/مارس/2021 - 04:50 م
المشيشي وقيس سعيد
المشيشي وقيس سعيد
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محمود نوفل
 

رفض رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي طلب الرئيس التونسي قيس سعيد بتقديم استقالته بحسب ماذكر موقع الأردن اليوم . 

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمشيشي خلال لقاء إعلامي على هامش إحياء ذكرى الشهيد الرائد توفيق الميساوي الذي توفي إثر عملية إرهابية شهدتها السفارة الأمريكية بتونس، اليوم السبت. 

 وافاد   رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي  بانّه لا يجيد المعارك ضدّ طواحين الرّيح ولا يهتمّ بها نظرا للوضع العام بالبلاد الذي لا يحتمل المناكفات السياسية علي حسب قوله.

وأضاف: إن الحكومة تركز حاليا على الملف الصحّي الذي فرضه وباء كورونا وأنّه يعمل على تفعيل استراتيجية وطنية للتلقيح.
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