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فن

رمضان 2021 .. نجوم يعودون إلى الدراما بعد غياب

السبت 06/مارس/2021 - 05:28 م
يحيى الفخرانى ومنى
يحيى الفخرانى ومنى زكى
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أحمد إبراهيم
تشهد دراما رمضان 2021 عددًا من الظواهر الفنية ولعل من أبرزها عودة عدد من النجوم الى دراما رمضان بعد غياب لعدة سنوات وهو الأمر الذى ساهم فى خلق حالة من المنافسة الشرسة بين النجوم. 
نرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم العائدون إلى دراما رمضان 2021. 

يحيى الفخرانى : 
تأتى عودة يحيى الفخرانى من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش" ويمثل التعاون الخامس للفخرانى مع الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، ويتولى إخراج المسلسل نجله المخرج شادى الفخرانى، وقد غاب يحيى الفخرانى عن الدراما لمدة ثلاثة أعوام منذ آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى". 

وتدور أحداث المسلسل حول قضية جحود الأبناء، وأب يدخل في صراعات مع أبنائه، ليقرر بعدها إقامة دار للأيتام يرعى فيها أطفال الشوارع. 

منى زكى : 
وتعود الفنانة منى زكى من خلال مسلسل "تقاطع طرق" والذى جاهزا تقريبا للعرض في رمضان 2021 ويشاركها في البطولة محمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

ويمثل المسلسل عودة لـ منى زكى للدراما التلفزيونية بعد خمسة أعوام من الغياب، منذ آخر مسلسل لها وهو "أفراح القبة" فى 2016.

طارق لطفى : 
ويعود الفنان طارق لطفي بمسلسل "القاهرة كابول" ويشارك في بطولته خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب، وذلك بعد غياب استمر لعدة سنوات بعد ان قدم مسلسل "بين عالمين" آخر أعماله التليفزيونية. 

إلهام شاهين : 
كما أعلنت الفنانة إلهام شاهين عودتها للدراما في موسم 2021 ،بمسلسل جديد بعنوان "حتة مني"، والذي بدأت تصوير أولى مشاهدة  منذ أيام ويسجل عودتها إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب ما يقارب 5 سنوات، بعدما شاركت في تقديم الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، ويعتبر المسلسل البطولة المنفردة لها في الدراما بعد مسلسل "نظرية الجوافة" في 2013 ،وتدور قصة مسلسلها الجديد في 6 حكايات منفصلة في كل 5 حلقات.

مصطفى قمر : 
بينما يعود مصطفى قمر إلى الشاشة بعد غياب طويل وذلك بعد آخر أعماله في مسلسل "منتهى العشق" عام 2010 ، فقد بدأ النجم مصطفى قمر منذ فترة قريبة  تصوير مسلسله الجديد "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، والمقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، ويضم العمل العديد من النجمات اللاتى يشاركن كضيوف شرف فى كل حلقة.

مصطفى شعبان وعمرو سعد : 
كما يعودان كل من مصطفى شعبان وعمرو سعد الى دراما رمضان من خلال مسلسل "عيش الدبابير" والذى يشارك فى بطولته رانيا يوسف وتأتي عودة شعبان بعد غياب عام عن الدراما حيث كان اخر اعماله "ابو جبل" بينما عمرو سعد غياب عدة سنوات عن الدراما وكان آخرها مسلسل بركة. 

هند صبرى : 
أما الفنان هند صبرى تعود من خلال مسلسل "امن قومى" الذى يقوم ببطولته احمد عز لتعود الى الدراما بعد غياب استمر عدة أعوام من آخر اعمالها "الدنيا حلوة" مع ظافر العابدين". 
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