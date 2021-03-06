اكتشفت خطأ اتجاه القبلة بعد الصلاة هل يجب إعادتها ؟ .. علي جمعة يجيب

أحيانا يضطر الإنسان للصلاة في مكان لا يعرف في إتجاه القبلة او قد يكون مسافرا وتضطره الظروف للصلاة في الطريق وقد يفاجئ بعد ذلك ان اتجاه القبلة غير صحيح ، والسؤال الذي يشغل البعض الآن هل بعد اكتشاف خطأ اتجاه القبلة هل يجب إعادة الصلاة .





قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي بصدره عين القبلة - الكعبة - لقوله سبحانه وتعالى: "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ".









وأضاف المفتي السابق أن من صلى إلى غير القبلة، بعد أن اجتهد في معرفتها، أو سأل ثقة عالمًا بجهتها ثم ظهر له الخطأ أثناء الصلاة، وجب عليه استئنافها من جديد، وإذا ظهر له الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه قضاؤها، وذلك في القول الأظهر من قولي الشافعية.





وأوضح أن من صلى فى اتجاه قبلة غير صحيحة ليس عليه شيء، لكن لو أدرك ذلك فى الوقت الذى يصلى فيه أنه صلى فى غير القبلة فعليه أن يعيد الصلاة .









وتابع: "لو أدرك بعد الانتقال إلى منزل جديد ولا يعرف اتجاه القبلة ثم تبين أنه يصلى فى اتجاه خاطئ فعليه أن يصحح القبلة لقوله تعالى {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}.









وكشف جمعة أن الإنسان عندما يكون في مكان، فإما أن يكون نهارًا أو ليلًا، فليحاول ويجتهد لمعرفة القبلة، مشيرًا إلى أن لكل منهما علامات، في الطبيعة.





وأضاف أنه إذا كان في الساحل الشمالي، فسيجد البحر جهة الشمال، والقبلة في مصر بالجنوب الشرقي، فيستقبل البحر ثم يلتفت عن يمينه، ثم يتخذ وضعية الوقف بزاوية 45 درجة، فتكون القبلة الصحيحة.





وتابع: أما إذا كان البحر فيه خليج يُضلل الإنسان، حيث إنه ليس هو الشمال بل خليج فهو الشرق، فيمكنه استخدام الموبايل بضبط البوصلة الموجودة به على 126، لتتحدد له القبلة.





وواصل: أما فى الليل فهناك علامات في السماء تُسمى عصى موسى، وهي عبارة عن ثلاث نجوم خلف بعضها تشير في مصر، وفي الدول التي تقع غربها، إلى القبلة، أو ينظر إلى غروب الشمس ليتبين الشمال والجنوب.







