صحفي سوداني: إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع في ملف سد النهضة

قال اسماعيل محمد الكاتب الصحفي السوداني، تعليقا على زيارة الرئيس السيسي إلى السودان، إن زيارة الرئيس السيسي في هذا التوقيت تمثل أهمية كبيرة ، خاصة في ظل التحديات التي تواجه كل من مصر والسودان .





أضاف اسماعيل محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إثيوبيا تحاول أن تفرض سياسة الأمر الواقع في ملف سد النهضة وتتجاهل الاتفاقيات الدولية الملزمة تجاه تنظيم مسألة مياه الأنهار العابرة للدول ".





وتابع اسماعيل محمد:" مصر والسودان تجمعهما علاقات تاريخية وروابط أزلية وهناك تقارب في كافة المجالات بين البلدين ".



