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صحفي سوداني: إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع في ملف سد النهضة

السبت 06/مارس/2021 - 06:58 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال  اسماعيل محمد  الكاتب الصحفي السوداني، تعليقا على زيارة الرئيس السيسي  إلى السودان، إن زيارة الرئيس السيسي في هذا التوقيت تمثل أهمية كبيرة ، خاصة في ظل التحديات التي تواجه كل من مصر والسودان .

أضاف اسماعيل محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  إثيوبيا  تحاول أن تفرض سياسة الأمر الواقع في ملف سد النهضة وتتجاهل الاتفاقيات الدولية الملزمة تجاه تنظيم مسألة مياه الأنهار العابرة للدول ".

 وتابع اسماعيل محمد:"  مصر والسودان تجمعهما علاقات تاريخية وروابط أزلية وهناك تقارب في كافة المجالات بين البلدين ".

 وأكمل اسماعيل محمد :" التهديدات والمخاطر مشتركة بين مصر والسودان  خاصة فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة ".
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