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أخبار البلد

تخفيضات كبيرة في الأوكازيون الشتوي .. والتجار: مفيش حد بيشتري

السبت 06/مارس/2021 - 07:50 م
الاوكازيون الشتوي
الاوكازيون الشتوي
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رنا اشرف _ عدسة: ابانوب نبيل
بدأ الأوكازيون الشتوى فى العديد من المحلات وخاصة بمنطقة وسط البلد حيث وضعت المحلات تخفيضات كبيرة تصل إلى 50٪؜ وبأسعار مناسبة للمواطنين فتبدأ الاسعار من ١٠٠ جنيه الى ٢٢٠ جنيها فى العديد من المحلات بالاضافة الى خامات مصرية جيدة.

رصدت عدسة صدى البلد الأوكازيون الشتوي

يقول خالد احمد احد التجار ان الاوكازيون بدأ منذ حوالى ٣ اسابيع والخصومات عالية لان المورد نفسه هو صاحب المحل و بسبب الحالة الاقتصادية للبلد بسبب فيروس كورونا فتبدا الاسعار من ١٢٥جنيها و اغلى حاجه ٢٨٥ جنيها.

و يتابع قائلا ان حركة البيع و الشراء كانت ضعيفه و لكن بعد بدء الخصومات بدأت تنشط حركة البيع والشراء و بعد كورونا اصبحت الخصومات اعلى بسبب الحالة الاقتصادية و للتخلص من الموديلات الموجودة بدلا من عرضها فى العام القادم كما انهم اتجهوا لصناعه الملابس المصرية و عدم الاتجاه إلى الاستيراد من تركيا.

ويضيف هانى محمد احد التجار قائلا ان الاوكازيون بدأ من فترة قريبة واسعاره تبدأ من ١٤٥ و اعلى سعر موجود هو ٢٥٥ جنيها كما انهم زادو مستوى الخصومات بسبب ضعف حركة البيع.

ويوضح ان الاوكازيون ادى الى دفع حركة البيع لان الاسعار مناسبة لكل المواطنين وللفتيات المقبلات على الزواج اللاتي تشترين الملابس لجهازهن.
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