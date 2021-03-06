تفقد مشاريع حياة كريمة .. تفاصيل جولة رئيس الوزراء فى المنوفية .. فيديو

علق النائب أحمد حجازي عضو مجلس النواب، على جولة رئيس الوزراء بالمنوفية، قائلا إن ما فعله رئيس الوزراء تقليد رائع والتقى بأعضاء مجلس النواب والشيوخ .





وأضاف أحمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء افتتح قسم الطوارئ في مستشفى شبين الكوم التعليمي".





وتابع حجازي:" أعضاء مجلس النواب والشيوخ عرضوا بعض المشاكل على رئيس الوزراء ومنها مشكلة مستغلي الأراضي الزراعية بدون وجه حق وطالبوا بتقينن أوضاعهم ووصول منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظة".





وأكمل احمد حجازي:" رئيس الوزراء تفقد مشاريع مبادرة حياة كريمة في المحافظة، والنواب طلبوا من رئيس الوزراء مد عدد ساعات العمل للورش، ورفع أجور عمال النظافة".





وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بجولة، اليوم، بمحافظة المنوفية، تفقدوا خلالها أعمال مشروع تبطين الترع في قرية "سٌبك الضحّاك" التابعة لمركز الباجور ، كما اطلع مدبولي على الموقف التنفيذي للمشروع على مستوى محافظة المنوفية.



