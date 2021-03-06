برلماني يكشف طلبات نواب المنوفية من رئيس الوزراء .. فيديو

قال كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، تعليقا على جولة رئيس الوزراء بمحافظة المنوفية، إن رئيس الوزراء أجرى لقاءات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة المنوفية .





وأضاف كريم طلعت السادات في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مبادرة حياة كريمة في المحافظة تشمل مركزي مركز الشهداء وأشمون وتحدثنا مع رئيس الوزراء عن عدم وصول الخدمات لبعض المباني خارج الحيز العمراني في بعض النجوع والقرى والعزب ".





وتابع كريم طلعت السادات: "طلبت إدراج مركز تلا في المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لنقص الخدمات بهذا المركز".





وأكمل كريم طلعت السادات : "تحدثنا عن مشاكل القطاع الصحي في المحافظة وهناك أزمات كثيرة يمر بها القطاع في المحافظة، واغلب القطاعات الصحية سيكون بها تطوير في الفترة المقبلة ".





ونفذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه جولة اليوم، بمحافظة المنوفية، تفقدوا خلالها أعمال مشروع تبطين الترع في قرية "سٌبك الضحّاك" التابعة لمركز الباجور ، كما اطلع مدبولي على الموقف التنفيذي للمشروع على مستوى محافظة المنوفية.



