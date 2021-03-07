طلاب الإعدادية يمتحنون كل المواد في ورقة واحدة متعددة التخصصات

يؤدي اليوم الأحد 7 مارس 2021، طلاب الشهادة الاعدادية في جميع المدارس الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية ، امتحان الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 .









وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الاعدادية سيؤدوا الامتحان اليوم في جميع المواد في ورقة امتحانية واحدة متعددة التخصصات ، مشيرًا إلى أن هذه الورقة الامتحانية تضم بداخلها اسئلة في المواد الأساسية فقط ، بنفس الضوابط المقررة لطلاب صفوف النقل.