ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الإعدادية يمتحنون كل المواد في ورقة واحدة متعددة التخصصات

الأحد 07/مارس/2021 - 08:30 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ياســـمين بدوي
يؤدي  اليوم الأحد 7 مارس 2021، طلاب الشهادة الاعدادية في جميع المدارس الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية ، امتحان الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 .


وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الاعدادية سيؤدوا الامتحان اليوم في جميع المواد في ورقة امتحانية واحدة  متعددة التخصصات ، مشيرًا إلى أن هذه الورقة الامتحانية تضم بداخلها اسئلة في المواد الأساسية فقط ، بنفس الضوابط المقررة لطلاب صفوف النقل.

وقال وزير التربية والتعليم، أنه لن تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام ، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطالب الذي لن يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي ، ويعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

واضاف وزير التربية والتعليم : يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.

وكانت قد اوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي ارسلته للمديريات التعليمية ، أنه سيكون عدد الاسئلة في امتحانات الاعدادية كالتالي :

اللغة العربية : 10 اسئلة بـ 80 درجة

الرياضيات (جبر وهندسة ) : 8 اسئلة بـ 60 درجة

اللغة الانجليزية : 6 اسئلة بـ 60 درجة

العلوم : 6 اسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية : 5 اسئلة بـ 40 درجة

المجموع : 35 سؤال بـ 280 درجة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الإعدادية .. 7 مارس

تعرف على درجات وعدد أسئلة امتحانات الاعدادية بعد قرارات وزير التعليم الجديدة

هاشتاج شكرا دكتور طارق شوقي يجتاح فيس بوك بعد قرارات اليوم

اختبار مجمع للشهادة الإعدادية 7 مارس.. نائب وزير التعليم يكشف التفاصيل

لطلاب الإعدادية.. ننشر نماذج استرشادية للتدريب على شكل امتحان الورقة المجمعة

وزير التعليم يكشف تفاصيل نظام امتحانات الاعدادية في الترم الثاني

ترشيحاتنا

التحالف يصد هجومًا حوثيًا بـ 5 طائرات مفخخة

وصفها بـ المسنة.. تعويض باهظ لموظفة عجوز من مديرها

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: ثقتي في الرئيس بلا حدود.. كواليس لقاء بائع الفاكهة بالرئيس السيسي.. وتطورات الحالة الصحية لـ مجدي الجلاد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

تجنب المخاطر.. الطريقة الصحيحة لضبط مرآة السيارة

أخبار السوشيال ميديا.. عزيز مرقة يعود لمصر.. والوليد بن طلال يحتفل بعيد ميلاده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلي يقتل طليقته بسبب حظره على واتساب

حالة بين 600 مليون.. سيدة تحمل في جنين ثانٍ بعد 9 أيام من حدوث الحمل الأول

شاهد.. لحظة الاعتداء على شقيقين بسبب شكوى من الضوضاء