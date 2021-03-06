حقيقة فيديو الغش الجماعي المتداول لطلاب أولى ثانوي عبر فيس بوك

شهد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداول مقطع فيديو قيل إنه يصور عملية غش جماعي حدثت اليوم داخل إحدى لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بالجيزة.





من جانبها.. أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنها تقوم حاليا بالتحقق من صحة هذا الفيديو، والتأكد من أنه بالفعل تم تصويره أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021 أو لا.





وقالت عمليات التعليم "في حالة التأكد من صحة هذا الفيديو المتداول سيتم تحديد مكانه فورًا، ومحاسبة كافة المتورطين في هذا الخطأ، ولكن لن يتم اتخاذ أي إجراء قبل التأكد أولا".





وأكد مصدر مسئول في إدارة الجيزة التعليمية، أن هذا الفيديو لم يتم تصويره اليوم ولكنه فيديو قديم يرجع تاريخه إلى الخميس الماضي بعد انتهاء الطلاب من اداء الامتحان في مادة الرياضيات ، بعد ان تسلم الطلاب اجهزة الموبايل الخاصة بهم.





وقال المصدر، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه تقرر إحالة الملاحظين ومراقب الدور للشئون القانونية، لأنهم لم ينتبهوا على تجمع الطلاب بهذا الشكل العشوائي وقيامهم بالتصوير داخل اللجنة.



