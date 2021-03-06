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60 ألف رأس ماشية.. وزير الزراعة يكشف تفاصيل افتتاح مزرعة إنتاج حيواني بالنوبارية.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 09:41 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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هاني حسين
قال  السيد القصير، وزير الزراعة تعليقا على افتتاح  مزرعة انتاج حيواني اليوم بالنوبارية، إن جولته اليوم في الإسكندرية  تأتي في محاولة للاستفادة من كل الأصول المملوكة للوزارة والدولة .

وأضاف السيد القصير في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشروع مساحته 40 فداناً وكان غير مستغل لسنوات كثيرة.

وتابع السيد القصير: "طاقة المشروع 60 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، ولا مانع من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الثروة الحيوانية" .

وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة مزرعة للإنتاج الحيواني بالنوبارية .

وقال "القصير"، إن المزرعة التي نفتتحها اليوم تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة أصول الدولة المهدرة أو غير المستغلة وانطلاقا من الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها حيث تم التعاقد مع شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي بالإيجار على مساحة 40 فدانًا بالأراضي الجيرية وتبلغ الطاقة الإستيعابية للمزرعة 60 ألف رأس سنويًا، وبلغت تكلفة الإنشاءات بدون الأجهزة والمعدات أكثر من 30 مليون جنيه ، والدفعة الأولى حاليًا في فترة الحجر وتبلغ 11 ألف عجل تسمين.

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