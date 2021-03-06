أشهرها نيسان إكس تريل.. أفضل 5 سيارات SUV في الخليج |صور

يفضل كثير من العائلات في الخليج سيارات الـ SUV، لأنها من السيارات الأكثر أمانا من حيث الاعتمادية والانسيابية على الطريق وفي هذا التقرير نقدم أفضل 5 سيارات SUV في الخليج .





BMW X3



تستمد السيارة قوتها بمحرك كهربائي قوي بلغ سعة 210 كيلووات يستطيع أن يولد طاقة قدرها 286 حصان، تتجه قوته للمحور الخلفي متصل ببطارية سعة 80 كيلووات ساعة يمكنها السير لمسافة تصل إلى 460 كلم.



Mazda CX-30

تعمل السيارة محرك 1500 سي سي سكاي أكتيف SkyActiv بقوة 110 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.



هيونداي توسان

تستمد السيارة هيونداي توسان الشكل الجديد بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة اجمالية 180 حصان وعزم دوران 265 نيوتن متر وفتيس متطور DCT بسبع نقلات .



نيسان إكس تريل

تستمد اكس تريل الحالية قوتها من محرك 2.5 لتر رباعي الأسطوانات يولد قوة 170 حصان وعزم دوران يبلغ 237 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويقول التقرير أن اكس تريل الجديدة ستحصل على قوة 180 حصان و249 نيوتن.متر من عزم الدوران .



نيسان قشقاي

تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 165 نيوتن/ متر، بينما تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

