وقفة رجالة يحقق إيرادات 424 ألفا في يوم

حقق فيلم "وقفة رجالة" إيرادات أمس في دور العرض السينمائية في مصر بلغت قيمتها 424 ألفا و454 جنيها ليحتل المركز الأول .





الفيلم انطلق فى دور العرض السينمائية يوم 14 يناير الماضي، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص.