ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وقفة رجالة يحقق إيرادات 424 ألفا في يوم

السبت 06/مارس/2021 - 11:34 م
فيلم وقفة رجالة
فيلم وقفة رجالة
Advertisements
أحمد إبراهيم
حقق فيلم "وقفة رجالة" إيرادات أمس في دور العرض السينمائية في مصر بلغت قيمتها 424 ألفا و454 جنيها ليحتل المركز الأول.

الفيلم انطلق فى دور العرض السينمائية يوم 14 يناير الماضي، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص.
 
وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طرح فيلم "وقفة رجالة" في دور العرض 14 يناير .. تفاصيل

موزع سينمائي: وقفة رجالة يحقق 500 ألف جنيه.. الجمعة

«وقفة رجالة» لماجد الكدواني يحقق إيرادات مليون و700 ألف جنيه

"وقفة رجالة" يحقق 208 آلاف جنيه إيرادات في يوم

وقفة رجالة يحقق إيرادات 354 ألف جنيه في يوم

إيرادات فيلم وقفة رجالة تقفز إلى 7 ملايين و600 ألف جنيه

ترشيحاتنا

البنك المركزي يكشف حقيقة إلغاء الجنيه الورقي ويوضح تكلفة طباعته

مجموعة الزمالك .. مولودية الجزائر يتفوق على تونجيث السنغالي بهدف

فستان جريء.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها برفقته

ماتش كله دروس.. تعليق مثير من شوبير على تعادل الاهلى مع فيتا كلوب

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية للتخلص من السعال خلال دقائق

زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها برفقته

زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد