الأهلي يتعادل مع فيتا كلوب 2-2 في مباراة مثيرة

انتهت مباراة الأهلي وفيتا كلوب بالتعادل الإيجابي 2-2 في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات في الجولة ‏الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال اأفريقيا.‏





الشوط الأول





بدأ اللقاء بحماسة كبيرة من الفريقين، وحاول لاعبي النادي الأهلي مباغتة دفاع فريق فيتا كلوب في الدقائق الأولى ولكن لم يتمكن من اجتياز الجدار البشري المتواجد في الدفاع.





انطلق أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي بين لاعبي فريق فيتا كلوب بمهارة رائعة ووصل الى منطقة خطرة ولكن تم عرقلته وإيقاف الهجمة.





وسقط محمود وحيد لاعب الأهلي بعد تدخل قوي مع لاعب فيتا كلوب في الدقيقة 6 من عمر المباراة، وتم استدعاء الجهاز الطبي لتلقيه العلاج.





ولم يتمكن محمود وحيد من الاستمرار داخل الملعب، وحل ياسر ابراهيم بدلًا منه في الدقيقة 9، تغييرًا اضطراريًا للأهلي.





وفي أول محاولة خطيرة من الأهلي على مرمى فيتا كلوب في الدقيقة 10 دخل حسين الشحات داخل منطقة جزاء المنافس، وراوغ ثم سدد كرة ولكنها تصل ضعيفة الى مدافع فيتا كلوب.





وأهدر محمد مجدي أفشة فرصة الهدف الأول لصالح النادي الأهلي، من رأسية ضعيفة سددها اللاعب نحو مرمى فيتا كلوب ولكن تمكن الحارس من ابعادها عن مرماه.





ومرة أخرى يهدر أفشة فرصة هدف مؤكد من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة دقيقة من جونيور آجاي في الدقيقة 14 من عمر المباراة، تسلمها أفشة وسددها بجوار المرمى.





ومن الجانب الأيمن انطلق محمد هاني ومرر كرة داخل منطقة الجزاء ولكن تمر من جميع لاعبي الأحمر دون اي خطورة على مرمى فيتا كلوب.





مرر أيمن أشرف ركلة ركنية من الجبهة اليمنى شتتها دفاع فيتا كلوب، وصلت لأليو ديانج الذي مرر كرة بينيه رائعة كاد أن يلمسها بدر بانون ويعلن عن الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 21.





وفي الدقيقة 22 انطلقت لاعبي فيتا كلوب وتمكنوا من الوصول الى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي لأول مرة منذ انطلاق المباراة.





وتمكن فريق فيتا كلوب من تسديد أول كرة على مرمى الأهلي ولكنها بعيدة عن محمد الشناوي.





وأهدر والتر بواليا فرصة التقدم للأهلي في الدقيقة 27 من عمر المباراة عن طريق رأسية والتر بواليا الذي تلقى الكرة من أيمن أشرف ووضعها بعيده عن مرمى المنافس.





الدقيقة 32 من عمر المباراة مرر محمد هاني كرة متقنة على رأس والتر بواليا الذي ارتقى عاليًا وسدد رأسية تصل في يد الحارس.





ومن بعدها في الدقيقة 34 واصل الأهلي هجومة المتتالي، وسدد عمرو السولية كرة على مرمى فيتا كلوب ولكن أبعدها المدافع بعد مرورها من حارس المرمى.





وفي ذات الدقيقة سدد حسين الشحات كرة أخرى وارتطمت بالقائم الأيسر، وأكمل عليها والتر بواليا ولكنها لم تدخل المرمى.





وفي أخطر هجمة في المباراة تمكن فريق فيتا كلوب من تسجيل الهدف الأول في مرمى الأهلي، في الدقيقة 41 من عمر المباراة.





الشوط الثاني





انفرد والتر بواليا بحارس مرمى فيتا كلوب في الدقيقة 49 من عمر المباراة ودخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية ولكنها علت المرمى مبتعده عن الشباك.





ورد فيتا كلوب على هجوم الأهلي بكرة منظمة في الدقيقة 50 وتوغل اللاعب داخل منطقة جزاء الشناوي ولكن خرج بها من الملعب واحتسبها الحكم ركلة مرمى.





وسدد حسين الشحات صاروخية على مرمى فيتا كلوب في الدقيقة 55 من عمر المباراة ولكن تمكن الحارس من التصدي للكرة ومنعها من اختراق الشباك.





وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تبديلان دفعة واحدة بنزول طاهر محمد طاهر وخروج حسين الشحات، ومحمد شريف بدلًا من والتر بواليا.





وفي الدقيقة 63 من عمر المباراة تمكن حارس مرمى فيتا كلوب من ابعاد الكرة عن مرماه بعد رأسية قوية من بدر بانون.





وتمكن الشناوي من الحفاظ على شباكه من استقبال الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد تسديدة صاروخية من صاحب الهدف الأول.





تمكن محمد شريف من ادراك التعادل في الدقيقة 70 ثم من بعده سجل مروان محسن الذي دفع به موسيماني الهدف الثاني في الدقيقة 71.





وفي الدقيقة 77 من عمر المباراة منح حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فيتا كلوب، ولم يتمكن الشناوي من التصدي لها وأدرك الفريق الكونغولي التعادل لتصبح النتيجة 2-2.





وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي ليتقاسم الفريقين نقطتا المباراة، ويصبح الأهلي متساويًا مع فيتا كلوب بأربع نقاط لكل منهما.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏





حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد.‏

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي.

خط الهجوم: والتر بواليا‏.