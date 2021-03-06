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الإفتاء تعلق على فتوى "تسمية المولود حق الأب في حالة التنازع".. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 10:52 م
دار الافتاء
دار الافتاء
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محمد القاضي
علق الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على فتوى تسمية المولود حق الأب وليس للأم حال تنازعمها، مؤكدا "تسمية المولود من حق الرجل".

وقال "عمران"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "لاحظنا أن هناك حالة تتسرب للبيوت المصرية بين الرجل والمرأة وهي التحفز لكلمة حقي وحقك وهي سبب صدور مثل هذا السؤال".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء،: "حالة التحفز بين الزوج والزوجة بخلاف الحياة، وضد الحياة الزوجية، وخلاف ما تربينا عليه في الأسرة المصرية"، لافتا: "مثل هذه الأمور من تسمية الابن والبنت، والإنفاق يحتاج إلى استشار ونوع من الحوار الزوجي المستمر بين الزوج والزوجة".

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء،: "بعض الأسئلة توحى أن هناك حالة تسرب بعض أفكار المتطرفة التي صدرتها أفكار المتطرفين، مثل الأسئلة عن الاحتفال بعيد الأم والاحتفال بشهر رجب".
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