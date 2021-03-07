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محمد الشاذلي: مصر تمثل للسودان عمقا إستراتيجيا

الأحد 07/مارس/2021 - 05:02 ص
مصر والسودان
مصر والسودان
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حمزة شعيب
قال السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تمثل للسودان عمقا إستراتيجيا ومجالا حيويا.

وتابع الشاذلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز": "أهم ما في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسودان اليوم هو توقيتها الحاسم، حيث جاءت في ظروف تهديد مشترك وأمن قومي|، لافتا إلى أن وحدة المصير بين مصر والسودان يمتد جذورها إلى التاريخ والمصاهرة.

وعن قضية سد النهضة، أكد الشاذلي أن بدء إثيوبيا في ملء الخزان دون التشاور والاعتداءات على أرض السودان، تصعيد غير مقبول.

وأشار إلي أن العلاقات بين مصر والسودان ليست مجرد توقيع مذكرات تفاهم ، وإنما حركات مادية ملموسة تخدم البلدين".
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