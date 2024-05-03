شريف حمودة يكشف تفاصيل مشروع وايت ساند لـ جي في للاستثمارات

قال المهندس شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة “جي في” للاستثمارات إن المحفظة الاستثمارية للشركة تمتلك عددا من المشروعات بالساحل الشمالي بالكيلو 38 وقبل مارينا.

وأضاف حمودة خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي طاهر حمدي أن الشركة تعمل على إنشاء قرية “وايت ساند” على مساحة 200 فدان، مؤكدا أنها تصلح أن تكون سكن طوال العام وكذلك مصيف.

نادٍ رياضي

وتابع شريف حمودة: تم إنشاء نادٍ رياضى داخل القرية على مساحة محترمة للغاية إضافة إلى هايبر ماركت وسينمات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات أن المشروع يتكون من 4 مراحل تقوم عليه عدد من الشركات الكبرى.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات أنه بحلول عام 2026 سيتم تسليم جزء كبير من الوحدات للمنتفعين.