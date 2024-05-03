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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاب وفتاة.. انتشال جثتين غارقتين من نهر النيل بالمنيا

انتشال جثتين غارقتين
انتشال جثتين غارقتين

استطاعت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا انتشال جثتين غارقتين في نهر النيل أمام إحدى القرى. 

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثتين لشخصين لقيا مصرعهما غرقا داخل مياه نهر النيل بإحدى قرى مركز المنيا، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.


وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على مصطفي.ب 35 سنة ورفيدة. م 17 سنة في العقد غرقا داخل مياه نهر النيل في ظروف غامضة، وتم نقلهما إلى المستشفى وإيداعهما داخل المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

الأجهزة الأمنية بالمنيا العثور على جثتين سيارات الإسعاف نهر النيل

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