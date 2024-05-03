بكرى : جيش الاحتلال أعلن تحضيراته للقيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن تحضيراته للقيام بعملية عسكرية في جنوب رفح ونزوح المواطنين الفلسطينيين لمنطقة آمنة.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” أن هناك عوامل خارجية وداخلية قد تؤثر على قرار جيش الاحتلال.

مؤيد ومعارض

ولفت بكرى أن هناك آراء في الداخل الإسرائيلي تؤيد الهجوم الإسرائيلي والآخر يؤيد ضرورة عقد اتفاق والإفراج عن الأسرى كأولوية وضرورة.

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك خطة لفصل شمال غزة عن جنوبها.

معقبا:" إسرائيل جهزت منطقة إيواء لاستقبال نازحي فلسطين في الخيام والمستشفيات".