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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 12 شخصا إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق المؤدي إلى إحدى قرى مركز المنيا .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عدداً من العمال بطريق مودي لإحدى قرى مركز المنيا. 

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 12 شخص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

 

إصابة 12 شخص الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقى العلاج اللازم رفع درجة الإستعداد القصوي محضر بالواقعة

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