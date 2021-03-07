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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

الأحد 07/مارس/2021 - 07:03 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي ليفربول مع فولهام.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 
 
وست بروميتش X نيوكاسل يونايتد – 2:00  ظهرًا - bein sports 

ليفربول X فولهام – 4:00 عصرًا - bein sports 

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – 6:30 مساءً - bein sports 

توتنهام X كريستال بالاس – 9:15 مساءً - bein sports 

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
 
هويسكا X سيلتا فيجو – 3:00 عصرًا - beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – 5:15 مساءً - beIN Sports HD 1

ريال سوسيداد X ليفانتي – 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X غرناطة – 10:00 مساءً - beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
 
روما X جنوي – 1:30 ظهرًا - beIN Sports HD 3

فيورنتينا X بارما – 4:00 عصرًا - beIN Sports HD 2

نابولي X بولونيا – 9:45 مساءً - beIN Sports HD 3

 

مواعيد مباريات الدوري التركي 
 
جالاتا سراي X سيفاس سبور – 6:00 مساءً - beIN Sports Max 4 HD

 

مواعيد مباريات الدوري اليوناني
 
أولمبياكوس X باس لاميا – 3:00 عصرًا

باوك سالونيكا X أريس سالونيكا – 7:30 مساءً

 

مواعيد مباريات الدوري التونسي 
 
الأفريقي X الصفاقسي – 5:15 مساءً - Television Tunisienne 1

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