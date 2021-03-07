مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي ليفربول مع فولهام.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي وست بروميتش X نيوكاسل يونايتد – 2:00 ظهرًا - bein sports

ليفربول X فولهام – 4:00 عصرًا - bein sports

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – 6:30 مساءً - bein sports

توتنهام X كريستال بالاس – 9:15 مساءً - bein sports



مواعيد مباريات الدوري الإسباني هويسكا X سيلتا فيجو – 3:00 عصرًا - beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – 5:15 مساءً - beIN Sports HD 1

ريال سوسيداد X ليفانتي – 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X غرناطة – 10:00 مساءً - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي روما X جنوي – 1:30 ظهرًا - beIN Sports HD 3

فيورنتينا X بارما – 4:00 عصرًا - beIN Sports HD 2

نابولي X بولونيا – 9:45 مساءً - beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري التركي جالاتا سراي X سيفاس سبور – 6:00 مساءً - beIN Sports Max 4 HD



مواعيد مباريات الدوري اليوناني أولمبياكوس X باس لاميا – 3:00 عصرًا

باوك سالونيكا X أريس سالونيكا – 7:30 مساءً



مواعيد مباريات الدوري التونسي الأفريقي X الصفاقسي – 5:15 مساءً - Television Tunisienne 1



