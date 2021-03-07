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فن

أخبار السوشيال ميديا.. عزيز مرقة يعود لمصر.. والوليد بن طلال يحتفل بعيد ميلاده

الأحد 07/مارس/2021 - 08:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية أخبار النجوم والمشاهير على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض أبرزها.


الوليد بن طلال يوجه رسالة لمتابعيه في عيد ميلاده
نشر الامير الوليد بن طلال صورة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، موجها رسالة لمتابعيه تزامنا مع عيد ميلاده.

وجاء في نص رسالته: "احكي عن كمية التهاني والمعايدات اللي وصلتني بعيد ميلادي وما زالت الساعة الواحدة ونصف صباحا شكرا لكل من هو في حياتي شكرا لكم من اعماق قلبي".

خطف الفنان الأردني عزيز مرقة قلوب جمهوره المصري بأولى حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك، وحرص على التعبير عن حبه للجمهور وحفلاته في القاهرة لما فيها من علاقة خاصة بينه وبين المصريين.

نعت رانيا فريد شوقى الفنانة سوسن ربيع، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت رانيا فريد شوقي: "البقاء لله الفنانة سوسن ربيع الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

يحدث الفنان محمد هنيدى حالة من التفاعل كبيرة على السوشيال ميديا خاصة ويتفاعل كثيرا مع متابعيه فى التعليقات والمنشورات، حيث نشر اليوم فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل فيسبوك من فيلمه "يوم ملوش لازمة"
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