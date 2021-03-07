تجنب المخاطر.. الطريقة الصحيحة لضبط مرآة السيارة

أما بالنسبة للمرايا الجانبية التي كانت على يسار السائق، فهي تشكف النقطة العمياء على يسار السائق، ولضبط المرآه يجلس السائق خلال وضعية القيادة، ثم يميل برأسه حتى تلامس زجاج النافذة اليسرى ،ويميل برأسه حتى تلامس زجاج النافذة اليسرى، ثم يقوم بتعديل وضع مرآة اليسار حتى ترى الركن الخلفي من السيارة.

حذر خبراء السيارات الألمان قائدي السيارات من الضبط الخاطئ ل مرايا السيارة ، والتي قد ينجم عنها الكثير من مخاطر حياة الركاب.وأوضح خبراء السيارات أنه ينبغي ضبط المرايا ، لانها تتيح مراقبة كل ما هو ضروري ، وأكدوا أن الخطوة الاولى لضبط المرايا تبدأ في البداية بضبط المقعد بشكل صحيح ، وبعدها قم بضبط المرايا بحيث تظهر أقل قدر ممكن .وضبط المرايا يتم بحيث تظهر جزءا بسيطا من السيارة ، ولكن من خلفها الطريق ، ولكن في حين يفضل استخدام المرآه الداخلية لرؤية المجال ، والذي يقع خلف السيارة .كما ينصح خبراء السيارات بتحميل الامتعة ، والحقائب بشكل يعيق الرؤية عبر المرآة الداخلية ، وشددوا على ضرورة إصلاح تلفيات المرآةعلى وجه السرعة .