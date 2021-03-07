ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تجنب المخاطر.. الطريقة الصحيحة لضبط مرآة السيارة

الأحد 07/مارس/2021 - 07:02 ص
مرآه السيارة
مرآه السيارة
Advertisements
أماني نوار
حذر خبراء السيارات الألمان قائدي السيارات من الضبط الخاطئ لمرايا السيارة، والتي قد ينجم عنها الكثير من مخاطر حياة الركاب.

وأوضح خبراء السيارات أنه ينبغي ضبط المرايا، لانها تتيح مراقبة كل ما هو ضروري ، وأكدوا أن الخطوة الاولى لضبط المرايا تبدأ في البداية بضبط المقعد بشكل صحيح ، وبعدها قم بضبط المرايا بحيث تظهر أقل قدر ممكن .

وضبط المرايا يتم بحيث تظهر جزءا بسيطا من السيارة ، ولكن من خلفها الطريق ، ولكن في حين يفضل استخدام المرآه الداخلية لرؤية المجال ، والذي يقع خلف السيارة .


كما ينصح خبراء السيارات بتحميل الامتعة ، والحقائب بشكل يعيق الرؤية عبر المرآة الداخلية ، وشددوا على ضرورة إصلاح تلفيات المرآةعلى وجه السرعة .
 
أما بالنسبة للمرايا الجانبية التي كانت على يسار السائق، فهي تشكف النقطة العمياء على يسار السائق، ولضبط المرآه يجلس السائق خلال وضعية القيادة، ثم يميل برأسه حتى تلامس زجاج النافذة اليسرى ،ويميل برأسه حتى تلامس زجاج النافذة اليسرى، ثم يقوم بتعديل وضع مرآة اليسار حتى ترى الركن الخلفي من السيارة.
 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف علي النقاط العمياء في السيارة ومدى خطورتها .. صور

رسميا.. سوزوكي سياز 2021 فيس ليفت في مصر

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

5 نصائح هامة لقائدي السيارات.. وما السر وراء هذه اللوحة؟

بسعر يبدأ بـ180 ألف ريال سعودي .. مواصفات لكزسIS 2021 في السعودية| صور

سعر ومواصفات أقل 5 سيارات استهلاكا للبنزين في السعودية.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة الاعتداء على شقيقين بسبب شكوى من الضوضاء

علماء يزفون بشرى بشأن فيروس كورونا

البدري يتغزل في مصطفى محمد.. ويضع شروطه لانضمام اللاعبين للمنتخب

علامات تدل على قطع سير الكاتينة في السيارة

اختراق آلاف الحسابات لـ مايكروسوفت حول العالم.. اشتعال الحرب الإلكترونية بين أمريكا والصين

رضا البلتاجي: رضوان جيد.. وخانه التوفيق في احتساب ركلة جزاء فيتا كلوب على الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة الاعتداء على شقيقين بسبب شكوى من الضوضاء

مقوي وغني بالفسفور.. 7 فوائد لتناول الحرنكش

وصفها بـ المسنة.. تعويض باهظ لموظفة عجوز من مديرها