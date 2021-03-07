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ديني

واحد وأمامه 100 صفر.. علي جمعة يكشف عن أكبر عدد يستعمل في الفلكيات.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 10:00 ص
د علي جمعة
د علي جمعة
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محمد شحتة
أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو هيئة كبار العلماء، أن كل ما هو موجود محدود في هذه الحياة، منوها إلى أن معرفة الإنسان مهما عظمت فهي محدودة، وهذه قاعدة عقلية بديهية.


وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الشخص لو عد شيئا فالمعدود لابد أن يكون محدودا، حتى لو وصل إلى العدد جروجول بليكس، وهو واحد وأمامه 100 صفر، أس واحد وأمامه 100 صفر، وهو رقم لا ينطق ولا يعرف، ويستعملونه في الفلكيات.


وأضاف أن العقل يتعامل مع الموجود دائما ولا يتعامل مع المعدوم، ولذلك من صفات العقل أن يكون محدودا أيضا.


وذكر أن العقل يستطيع أن يفكر فيما لا نهاية له من الأمور، ولا يقف عند رقم معين، فالعقل دائما يفكر ودائما يبدع ويخترع ويكتشف، ولكن بمحدودية.
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