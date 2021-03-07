بشرى سارة من بايدن للأمريكيين بشأن شيكات التحفيز

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأمريكيين سيبدأون في تلقي شيكات عبارة عن معونات معيشية هذا الشهر، بعد أن وافق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.













في ملاحظاته المعدة في البيت الأبيض، أشار بايدن إلى أنه وعد عندما تولى منصبه في يناير بأن "المساعدة في الطريق" وأن تمرير حزمة التحفيز كان محاولة للوفاء بهذا الوعد.













وعلى الرغم من أن الديمقراطيين سعوا إلى رفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور إلى 15 دولارًا، إلا أنهم حذفوه من الحزمة بعد أن قال مسئول كبير في مجلس الشيوخ إن ذلك سينتهك قواعد عملية المصالحة.





بالإضافة إلى الشيكات، توفر حزمة التحفيز أيضًا 300 دولار في الأسبوع من معونة البطالة التي ستمتد خلال الصيف، وأموالًا لتوزيع لقاحات COVID-19، وبرنامج ائتمان ضريبيا جديدا للأطفال يهدف إلى الحد بشكل كبير من فقر الأطفال، ومساعدة الشركات الصغيرة والمدارس وكذلك الحكومات المحلية وحكومات الولايات.





















وقال بايدن: "هذه الخطة ستخرج من الباب، بدءًا من هذا الشهر، للشعب الأمريكي الذي يحتاج بشدة إلى المساعدة، والكثير منهم يرقدون في الفراش ليلًا، ويحدقون في السقف، ويتساءلون: هل سأفقد وظيفتي؟".وتتضمن الحزمة مدفوعات مباشرة قدرها 1400 دولار للأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 80 ألف دولار في السنة، أو الأزواج الذين يكسبون ما يصل إلى 160 ألف دولار، وفقًا لأحدث الإقرارات الضريبية.وقال بايدن: "هذه الأمة عانت كثيرا لفترة طويلة جدا".وأضاف: "كل شيء في هذه الحزمة مصمم لتخفيف المعاناة وتلبية احتياجات الأمة الأكثر إلحاحًا ووضعنا أفضل للانتصار بدءًا من التغلب على هذا الفيروس وتطعيم البلاد".ويجب أن تعود حزمة التحفيز إلى مجلس النواب، الذي من المتوقع أن يمرر مشروع القانون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل قبل أن يتمكن بايدن من توقيعه ليصبح قانونًا.