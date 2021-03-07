طلاب الشهادة الإعدادية يبدأون حل الامتحان متعدد التخصصات في جميع لجان الجمهورية

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الإعدادية سيؤدون الامتحان اليوم في جميع المواد في ورقة امتحانية واحدة متعددة التخصصات، مشيرًا إلى أن هذه الورقة الامتحانية تضم بداخلها اسئلة في المواد الأساسية فقط، بنفس الضوابط المقررة لطلاب صفوف النقل.





وقال وزير التربية والتعليم، إنه لن تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.





وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطالب الذي لن يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي ، ويعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.





واضاف وزير التربية والتعليم : يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.





وكانت قد اوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي ارسلته للمديريات التعليمية ، أنه سيكون عدد الاسئلة في امتحانات الاعدادية كالتالي :





اللغة العربية : 10 اسئلة بـ 80 درجة





الرياضيات (جبر وهندسة ) : 8 اسئلة بـ 60 درجة





اللغة الانجليزية : 6 اسئلة بـ 60 درجة





العلوم : 6 اسئلة بـ 40 درجة





الدراسات الاجتماعية : 5 اسئلة بـ 40 درجة



