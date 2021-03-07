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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري بالأسواق اليوم الأحد 7 -3- 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 09:52 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
شهدت أسعار الأسماك اليوم، الأحد 7 مارس 2021، استقرارا في أسعار بعض الأصناف أهمها البلطي المزارع، وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.

وانخفض سعر البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 17 و19 جنيها للكيلو مقابل 18-20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين 14 و16 جنيها للكيلو مقابل 15 - 17 جنيها للكيلو.

فيما استقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 و37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110 جنيهات للكيلو.

وانخفضت أسعار السمك البورى 1 لتتراوح بين 39 و45 جنيها للكيلو مقابل 40-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 29 - 35 جنيها للكيلو مقابل 32-38 جنيها للكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 و210 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70 و100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان بين 10 و20 جنيها.

واستقرت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا بين 30 – 130 جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو.
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