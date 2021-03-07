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رياضة

الليجا في الملعب.. ديربي مدريد في عيون الصحف الإسبانية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:31 ص
صحف مدريد
صحف مدريد
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إسراء أشرف
سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، الأحد، الضوء على ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال، في تمام الخامسة والربع مساءً، ضمن قمة الأسبوع رقم 27 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثالثا برصيد 53 نقطة.

وستكون هذه المباراة نقطة فارقة في البطولة حيث يتطلع الروخيبلانكوس للفوز من أجل تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع الميرينجي حامل اللقب إلى ثماني نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة له.

بينما يسعى الملكي للفوز باللقاء للاقتراب من الصدارة وتعزيز فرصه للاحتفاظ بلقب الدوري.

وعنونت صحيفة "ماركا" على غلافها: "من هنا تمر الليجا".

وتابعت: "أتليتيكو لديه فرصة لإقصاء ريال مدريد من المنافسة على اللقب".

وأضافت: "بنزيما يبحث عن شركاء لتحقيق الهدف".

وخرجت "آس" بعناوين: "الليجا في الملعب".

- "الديربي سيحدد مصير ريال مدريد وأتليتيكو مدريد في الصّراع على اللقب".

- "بنزيما يصل للديربي وقد حضر جلستين تدريبيّتين فقط".

- "زيدان وسيميوني يقلّلان من أهمّية المباراة "ما زال هناك الكثير من المباريات".
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