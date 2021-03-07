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برلمان

هيئة مكتب الشيوخ تجتمع لدراسة جدول أعماله.. وانتخاب هيئات مكاتب لجانه غدا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:12 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
يستعد مجلس الشيوخ لجلسة غدا حيث تعقد هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  اجتماعا لتحديد لبحث الاستعدادات خلال المرحلة القادمة.

وينتخب مجلس الشيوخ  غدا "الاثنين" هيئات مكاتب لجانه النوعية وبذلك يستكمل عمله التشريعى عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون اللائحة الداخلية للمجلس ونشره فى الجريدة الرسمية.

وتجرى انتخابات اللجان النوعية ،غدا ،لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية ،وعددها 14 لجنة ،حيث تتشكل اللجان النوعية من 14 لجنة، وهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان،و لجنة الزراعة والري والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

و كان مجلس الشيوخ قد استعد لانتخابات لجان الشيوخ بمطالبة الاعضاء بارسال رغباتهم في عضوية اللجان.

حبث تلقى رغبات الأعضاء الأصلية والاحتياطية تمهيدا لإجراء الانتخابات على هيئات المكاتب التي تضم الرئيس والوكيلين وأمين السر  حيث تجري الانتخابات بعد تصديق الرئيس على لائحة الشيوخ.

و كان  البرلمان قد وافق على لائحة الشيوخ و  نصت المادة 38 وتنص على تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار و لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية و لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة و لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و لجنة الشباب والرياضة و لجنة الصحة والسكان و لجنة الزراعة والري و لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي و لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام و لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
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