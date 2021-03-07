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أخبار العالم

من الموصل.. بابا الفاتيكان يطلق حمام السلام من ساحة كنيسة حوش البيعة

الأحد 07/مارس/2021 - 10:53 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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أمينة الدسوقي

أطلق البابا فرنسيس، اليوم الأحد، حمام السلام من ساحة كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل.


ووفقًا لما ذكرته السومرية نيوز فإن البابا فرنسيس أطلق حمام السلام من ساحة كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل وسط مراسيم احتفال كبير تشهدها الكنيسة.


وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان  قد قال إن التناقص المأساوي في عدد المسيحيين بمدينة الموصل أمر مؤسف.


وأضاف البابا فرنسيس وفقا لما ذكرته السومرية نيوز: "أدعو العوائل المسيحية لتعود إلى الموصل وتقوم بدورها الحيوي.. فملامح الحرب واضحة بالموصل ومن المؤسف أن بلاد الحضارات تعرضت لهذه الهجمة الإرهابية".


ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، وصل موكب البابا فرنسيس إلى كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل حيث كان هناك استقبال كبير من قبل العشرات من الأشخاص من مختلف المكونات".


ونقلت صحيفة "بغداد اليوم" عن مصدر من مدينة الموصل قوله إن "البابا وصل إلى الموصل، واتجه إلى كنيسة حوش البيعة، لإقامة قداس، مع وجود استعدادات مستمرة في المدينة، لإنجاح زيارة البابا إلى المدينة".


وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان، إلى مدينة الموصل في محافظة نينوى وكان في استقباله المحافظ نجم الجبوري، بمقر قيادة عمليات نينوى مهبط الطائرة. وبعد ذلك توجه إلى المدينة القديمة في الموصل وكنيسة حوش البيعة.

ونشرت وسائل الإعلام العراقية مجموعة من الصور أظهرت المكان الذي تم فرشه بالسجاد الأحمر وسط ركام الموصل القديمة، حيث ما تزال ملامح الخراب والدمار شاخصة في المكان؛ فمنطقة "حوش البيعة" تتوسط عدة كنائس تعرضت لخراب ودمار كبير جراء العمليات العسكرية في الموصل.


ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس منطقة قرقوش بعد زيارة الموصل المعقل القديم لداعش.

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