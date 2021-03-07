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أخبار العالم

لليوم الـ37 على التوالي.. أستراليا صفر إصابات محلية بفيروس كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 11:39 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت أستراليا اليوم، الأحد، عدم تسجيل أي إصابات محلية بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك لليوم الـ37 على التوالي.


وذكرت صحيفة "كانبرا تايمز" الأسترالية على موقعها الإلكتروني، أن البلاد سجلت حالتين وافدتين ثبتت إصابتهما بالفيروس التاجي عند عودتهما إلى كانبيرا يوم الاثنين الماضي.



وأضافت أن أستراليا لم تسجل أي حالات وفاة متعلقة بالفيروس خلال عام 2021، مشيرة إلى أن البلاد بدأت استخدام لقاحات "استرازينيكا"، حيث كان وزير الصحة الأسترالي جريج هانت من بين أوائل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح اليوم، الأحد.



وواجه توزيع اللقاحات في أستراليا بعض التعقيد في أعقاب الخلاف مع إيطاليا، التي رفضت منح لقاح "أسترازينيكا" إذن تصدير أكثر من ربع مليون جرعة من لقاحات "كورونا" أنتجت في الاتحاد الأوروبي، وكان من المفترض أن تُرسل إلى أستراليا، إلا أن السلطات الأسترالية قالت إن الخطط عادت إلى مسارها الصحيح.
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