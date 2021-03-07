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تعليم

وحدة السكتة الدماغية بجامعة قناة السويس تفوز بالجائزة البلاتينية العالمية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:55 م
رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس
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انجي هيبة

أعلن الدكتور عصام عنتر، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس، حصول وحدة السكتة الدماغية بجامعة القناة بالجائزة البلاتينية للجمعية العالمية للسكته الدماغية.


وخضع مستشفي جامعة قناة السويس، خلال الفترة القليلة الماضية، لاعادة بناء وتحديث البنية التحتية الأقسام الداخلية بالمستشفيات والعمل المتواصل علي إعادة هيكلة هذه الأقسام والتي لم تمتد إليها يد التطوير منذ سنوات طويلة.


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ووجه  الدكتور عصام عنتر، بإضافة عدد من الأقسام والوحدات منها وحدة أطفال الأنابيب ووحدة السكتة الدماغية، وقام بتشكيل فريق طبي لتولي العمل بهذه الوحدة وبتوجيهاته ومتابعته المستمرة لسير العمل بها وتوليه الإشراف المباشر عليها حصلت علي الجائزة البلاتينية من الجمعية العالمية للسكتة الدماغية  world stroke organization، بالاشتراك مع Angels.


يشار إلي أن شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية لطب المخ والأعصاب والطب النفسي وجراحة الأعصاب، قامت بتقديم الدعم المستمر لهذه الوحدة.


وافتتح الدكتور  أسامة عنتر، وحدة السكتة الدماغية في عام 2019.

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