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منوعات

تويتر تخطط لطرح مزايا جديدة للمستخدمين .. تفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
تخطط منصة تويتر Twitter عملاق التدوينات المصغرة، لتقديم خيار يسمح لمستخدمي المنصة التراجع عن التغريدات في غضون ثوانٍ قليلة قبل نشرها على صفحاتهم.


وأكدت المنصة أنها تعمل على خيار يسمح للمستخدمين باستعادة التغريدات التي تم حذفها قبل نشرها.


وستتيح الميزة الجديدة منع ظهور التغريدة على الجدول الزمني للمستخدم.


ومن المتوقع أن تطرح منصة تويتر Twitter عددا من الميزات الجديدة خلال 2021، حيث تسعى للحصول على مصادر جديدة للإيرادات بدلا من الإعلانات فقط.


ويرتاد شبكة التغريدات يوميا ما معدله نحو 192 مليون مستخدم "يمكن تحقيق دخل" منهم، وتسعى "تويتر" إلى زيادتهم إلى 315 مليونا بحلول عام 2023.
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