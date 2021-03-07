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منوعات

الصحة العالمية تحذر من الفيروس القاتل.. تفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 01:48 م
صدى البلد
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نهى حمدي
حذرت منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بفيروس إيبولا في غينيا ارتفع لمستوى الخطر الآن، مشددة على أن المرض سينتشر إلى البلدان المجاورة.

وغردت إدارة إقليم إفريقيا بمنظمة الصحة العالمية :"حتى الآن ، كانت هناك 18 حالة ، و 9 وفيات ، و 523 مخالطًا ، وتم رصد 82 بالمائة ، وتم تطعيم 1604 أشخاص".

كما تم تسجيل تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحذرت منظمة الصحة العالمية الدول المجاورة لغينيا ليست مستعدة لتفشي المرض أو لحملات تطعيم في المستقبل. 

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن أن يصل معدل الوفيات الناجمة عن الإيبولا إلى 90 في المائة لدى البشر، وذلك عند المقارنة بفيروس كورونا، فإن معدل R لـ Ebloa أقل بكثير لأنه لا يمكن أن ينتشر إلا من خلال الاتصال المباشر مع مضيف مصاب. 

وتكتسب الإيبولا الدخول إلى جسم الإنسان من خلال الجلد المكسور أو الأغشية المخاطية، ومع ذلك  فإن البلد الأكثر تضررًا من أحدث انتشار للوباء هو غينيا، و يعد هذا هو أول انتشار للفيروس القاتل هناك منذ تفشي المرض في 2013-2016 والذي كان يعتبر الأسوأ في العالم، وانتشر تفشي 2013-2016 في العديد من دول غرب إفريقيا.

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