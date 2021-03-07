صفقة موسيماني تحت التهديد.. إنبي يقطع الطريق أمام الأهلي ويفعل عقد كريم فؤاد

قرر مسئولو نادى إنبي تفعل عقد شراء كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي المعار من النجوم بعد تألق اللاعب الملفت مع الفريق البترولي على مدار الفترة الماضية ،ليقطع الطريق أمام الأهلي للانتقال إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.



وأوصي حلمى طولان المدير الفنى لإنبي بتفعيل عقد شراء كريم فؤاد، مؤكدا أن اللاعب يعد واحدا من أهم العناصر داخل الفريق البترولى فى ظل المستويات الفنية المميزة التى يقدمها يوما تلو الأخر مع الفريق.



وكان إنبي حصل على كريم فؤاد على سبيل الإعارة لمدة موسمين بداية من الموسم الكروى الماضى مع وجود بند يسمح بالحصول على اللاعب بشكل نهائى مقابل دفع مبلغ 15 مليون جنيه وهو ما تم الاستقرار عليه من قبل مسئولى إنبي.



ويرى مسئولو إنبي أن صفقة كريم فؤاد ستكون استثمارية فى المقام الأول نتيجة القدرات الفنية المميزة التى يمتلكها اللاعب وإمكانية تسويقه بشكل جيد خلال الفترة المقبلة خاصة وأن اللاعب يمتلك عدد من العروض الجيدة وعلى رأسها تواصل مسئولو الأهلى معه من أجل الحصول على خدماته بناء على رغبة موسيمانى والذى أبدى إعجابه بقدراته الفنية والبدنية وطالب التعاقد معه.



وشهدت الساعات الماضية تواصل مسئولو إنبي مع النجوم من أجل حسم ضم اللاعب بشكل نهائى خلال الفترة القليلة المقبلة ، ويعد كريم فؤاد واحدا من العناصر الجيدة داخل الفريق البترولى وبات واحدا من العناصر الأساسية فى تشكيل المنتخب الأولمبي ويمتلك فرصا جيدة فى التواجد بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.