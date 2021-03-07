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أخبار العالم

بعد التصدي لـ 10 طائرات مفخخة.. إجراء عاجل من التحالف العربي ضد الحوثيين

الأحد 07/مارس/2021 - 02:47 م
المتحدث باسم تحالف
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية
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شيماء مصطفى
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال التحالف: "العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات".

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية أنه سيحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين، لافتا إلى أن الأعيان المدنية في المملكة خط أحمر.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة التي أطلقتها مليشيات الحوثي ضد مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن إجمالي طائرات الدرون المفخخة التي تم اعتراضها اليوم وصل إلى 10 طائرات حاولت استهداف المدنيين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
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