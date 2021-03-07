نائب: تعزيز التعاون بين مصر والسودان يخدم طموحات الشعبين

أكد النائب حشمت أبو حجر، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين ودار السلام، أن توقيت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان مهم للبلدين خاصة في ظل التطورات التي تتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، وعلى رأسها قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية، مؤكدا أن تعزيز التعاون بينهم يخدم طموحات شعوبهم ومصيرهم المشترك .





وأوضح أبو حجر فى بيان صحفى له ، إن زيارة الرئيس السيسي إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة التي يمر بها.





وأضاف "عضو مجلس النواب" أن هناك حرصا دائما وتنسيقا مشتركا وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا سواء على الصعيد الدولي والعربي والإفريقي.





وأشار "نائب البساتين ودار السلام" إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيق مشترك بين قيادات البلدين وزيارات كبيرة ومتبادلة بين القاهرة والخرطوم، فضلًا عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، وهو ما يساهم في دعم الملفات المتعلقة تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي.