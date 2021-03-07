وكيل التعليم بمطروح يتابع سير امتحانات مدرسة الضبعة النووية

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عاطف سلامة، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الثاني والرابع بمدرسة الضبعة النووية، وسط إجراءات احترازية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد وكيل الوزارة اللجان الامتحانية للاطمئنان على توافر المناخ المناسب للطلاب، مستمعا لشكوى من بعض طلاب الصف الرابع بقسم الإلكترونيات من قصر المدة الزمنية المخصصة لأداء الامتحان مع طول أسئلة مادة التكنولوجيا التي يؤدون فيها الامتحان اليوم.

وعلى الفور وجه سلامة مسئولي المدرسة النووية بتخفيض عدد الأسئلة بالورقة الامتحانية الخاصة بطلاب الصف الرابع بقسم الإلكترونيات مع إعطاء الطلاب 30 دقيقة إضافية؛ للانتهاء من الحل والمراجعة، ثم كلف مدير المدرسة بإعداد تقرير وافي عن أسباب طول الامتحان وأسباب شكوى الطلاب والإفادة، مؤكدًا إننا جميعا في خدمة الطلاب ونبذل الجهد والعمل لتوفير مناخ تربوي مناسب على مدار العملية الامتحانية.