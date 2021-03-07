بعد إطلاق عملية عسكرية.. التحالف العربي: تدمير 12 طائرة مفخخة حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير 12 مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين.









ووفقًا لـ"العربية"، أكد التحالف أن الاعتداءات الحوثية بالتصعيد ضد المدنيين لن تقود لفرض تسوية سياسية، لافتا إلى أن العملية العسكرية التي بدأت اليوم، مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد.









وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية.









ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال التحالف: "العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات".









وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية أنه سيحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين، لافتا إلى أن الأعيان المدنية في المملكة خط أحمر.









يأتي ذلك عقب اعتراض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عددا من الطائرات المسيرة التي أطلقتها مليشيات الحوثي ضد مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية.









وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن إجمالي طائرات الدرون المفخخة التي تم اعتراضها اليوم وصل إلى 10 طائرات حاولت استهداف المدنيين، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.