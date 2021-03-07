ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اكتشاف القرن.. تحديد مكان مقبرة نفرتيتي والإعلان في هذا الموعد.. تفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 04:10 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
أجيال متعاقبة وألالاف السنوات مضت ولا تزال مقبرة نفرتيتي تائهة عن أعين علماء الآثار والباحثون، ولكن رحلة البحث من جانب المصريين والأجانب مستمرة دون انقطاع، ويعد الدكتور زاهي حواس للكشف عن مفاجأة جديدة بشان هذه المقبرة المثيرة للاهتمام. 

وقال الدكتور زاهي حواس في حواره مع موقع "ديلي إكسبريس" البريطانية أنه تمكن من تحديد موقع قبر الملكة نفرتيتي، وقد يكون الاكتشاف الأكثر إثارة في القرن الحادي والعشرين". 

كان وزير الآثار السابق يبحث عن ملكة الأسرة الثامنة عشر في مصر منذ سنوات،  وصرح  خلال حواره من قبل عامين:"أن الأمور بدأت تشتد في وادي الملوك" ليصرح مؤخرًا  أنه سيعلن :"عن اكتشاف كبير هذا الشهر".

وفي نفس المقابلة ، سلط اعالم الآثار المصري الضوء على أن العثور على قبر نفرتيتي سيكون "أعظم اكتشاف في القرن الحادي والعشرين"، ليسير حواس على درب  عالم الآثار "هوارد كارتر" الذي كان مهتمًا بالعثور على مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922.

وأخبر عالم المصريات الدكتور "كريس نونتون" Express.co.uk أن هناك احتمالًا أنه قد يكون تم العثور بالفعل على المثوى الأخير للزوجة الملكية العظيمة للفرعون إخناتون، متابعا: يبدو أنه اكتشف شيئًا بالفعل، لكنه ليس مستعدًا تمامًا للكشف عنه.

وأضاف"نونتون": "أفضل سيناريو ممكن هو أنه من الواضح أنه قبر نفرتيتي.. لنفترض أنها سليمة ، أو شبه سليمة في هذا السيناريو، نحن على استعداد لتعلم الكثير عن واحدة من أكثر الشخصيات روعة وإثارة للفضول في التاريخ".

وتابع"نونتون":"من المهم التأكيد ، أنه قد يتم اكتشاف القبر وقد يكون غير مكتمل أو غير مزخرف أو منتهك أو تعرض لأضرار جسيمة"، ومن الممكن أن يكون ذا قيمة كبيرة لعلماء الآثار.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اكتشاف مذهل عند البحث عن مقبرة كليوباترا.. تفاصيل

زاهي حواس: اكتشفنا المعبد الذى كانت تقدم فيه القرابين للملكة بسقارة..فيديو

زاهي حواس: كل اكتشافات سقارة بواسطة بعثات مصرية.. فيديو

زاهي حواس: الاكتشافات الأثرية بسقارة عمرها 4200 سنة

زاهي حواس: بكيت لحظة اقتحام المتحف المصري في 2011

حقيقة لعنة الفراعنة.. وسر قصة الزئبق الأحمر.. زاهي حواس يكشف أسرار لأول مرة مع أحمد موسى

ترشيحاتنا

السعودية تسجل 357 إصابة جديدة و4 وفيات بـ كورونا

الخرطوم تبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة.. تصريح جديد من وزير الري السوداني

صفقة موسيماني تحت التهديد.. إنبي يقطع الطريق أمام الأهلي ويفعل عقد كريم فؤاد

حازم إمام: أتعجب من مروجى رحيل موسيمانى وهذا رأيي فى مصير باتشيكو

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

قلب مفتوح.. عملية جراحية عاجلة لـ رضا عبدالعال خلال ساعات

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

قبل موعد انتهائها.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال عدم تقديمك إقرار الضريبة العقارية

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها