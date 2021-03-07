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رياضة

سموحة يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة أسوان.. وسامي يبحث عن المربع الذهبي

الأحد 07/مارس/2021 - 05:04 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
يواصل فريق الكرة بنادى سموحة تدريباته على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، وذلك استعدادًا لمباراة أسوان المرتقبة، والمقرر إقامتها على يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح "الموج الأزرق" إلى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من تماسيح النيل من أجل اقتحام المربع الذهبى بقوة، والمنافسة على مركز متقدم هذا الموسم.

ويعمل الجهاز الفني لسموحة بقيادة أحمد سامى مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق ضياع عدة نقاط رغم عدم الخسارة فى الدورى سوى مباراة واحدة فقط أمام الزمالك.

ووضع سامى برنامج تأهيلى خاص للثنائى عرفة السيد ومحمد رزق من أجل رفع معدل اللياقة البدنية تمهيدا للدفع بهما بشكل أساسى خلال المباريات القادمة فى الدورى خاصة بعد ظهورهم بمستوى مرض خلال مواجهة الجونة الأخيرة فى الدورى العام.

وشاهد المدير الفنى لسموحة تسجيلا لمباراة أسوان وبيراميدز التى أقيمت أمس فى الدورى من اجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق لوضع الخطة لعبور هذه المباراة خاصة فى ظل الطريقة الدفاعية التى يلعب بها أسوان كافة مبارياته.

وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى الفترة الحالية وعدم الانشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة أسوان، والذى هدفه حصد نقاطها الثلاثة لاقتحام المربع الذهبى حيث يمتلك الفريق فى رصيده حاليا 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأربعة مراكز الأولى فى ترتيب جدول المسابقة.
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