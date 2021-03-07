الجيش السوداني يحبط محاولة تهريب أسلحة إلى إثيوبيا

أحبط الجيش السوداني، اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية من الأسلحة والذخائر بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا.









وتمكنت شعبة استخبارات الفرقة الثانية "مشاة" بولاية القضارف من توقيف عصابة للاتجار بالأسلحة والذخائر، وتم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر بمحلية القلابات الغربية بمنطقة سمسم الزراعية في طريقها إلى أحد دول الجوار، وفقًا لوكالة أنباء السودان "سونا".









وأكد نائب رئيس هيئة الأركان الفريق عبد الله البشير، خلال وقوفه على المضبوطات "الحرص على بسط الأمن ومراقبة الشريط الحدودي والتصدي للمروجين من تجار السلاح والمخدرات".









وأضاف البشير، أن "المنطقة العسكرية الشرقية تسعى لوضع يدها على كل الأنشطة والأعمال الخارجة عن القانون".









وشملت المضبوطات الآلاف من طلقات ومخازن بنادق كلاشينكوف مع 38 بندقية من هذه الماركة، إضافة إلى 24 مسدسا، وأكثر من 40 قنبلة يدوية.









وكانت الاستخبارات العسكرية وضعت يدها على الذخائر والأسلحة إثر معلومة توفرت لها بعد مراقبة ومتابعة دقيقة لعصابات السلاح التي تنشط في تجارة السلاح بالمنطقة.









وتنشط عصابات ومجموعات على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا في تجارة السلاح والمخدرات وتهريب البشر.







