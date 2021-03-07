كل ما لا تعرفه عن فقد "النطاف" وتأثيره علي خصوبة الرجال

يمكن أن يكون فقد النطاف سببًا لسببين - الانسداد (يتم حظر الحيوانات المنوية ولا يمكنها الخروج من الجسم) وغير الانسدادي (مشكلة في إنتاج الحيوانات المنوية).

يحدث فقد النطاف الانسدادي بسبب





* الحالات الجينية: مشكلة أساسية في الجينات أو بعض أعضاء الجسم.

* عدوى في البروستاتا أو الخصيتين والتي هي أيضا من أكبر أسباب العقم عند الذكور.

* الصدمة: قد تؤدي الجراحة في العمود الفقري والحوض والجهاز التناسلي وأسفل البطن إلى تلف الأعضاء التناسلية. في بعض الأحيان ، يمكن أن تؤثر صدمة الجراحة أيضًا على إنتاج الحيوانات المنوية أو تسبب انسدادًا في إنتاج الحيوانات المنوية.





فقد النطاف غير الانسدادي بسبب





* قد يؤثر تناول أدوية السرطان على الخصوبة. يمكن أن يكون تفرقع المضادات الحيوية والمنشطات ضارًا أيضًا بخصوبة الذكور.

* التدخين وشرب الكحول قد يسببان أيضًا مشكلة في إنتاج الحيوانات المنوية

* العلاج الكيميائي أو أي علاج إشعاعي آخر لعلاج السرطان

* القذف المرتجع: في هذه الحالة ، ينتقل السائل المنوي إلى المثانة بدلًا من خارج الجسم



