كل ما لا تعرفه عن فقد "النطاف" وتأثيره علي خصوبة الرجال

إذا كنت غير قادر على مساعدة زوجتك علي حدوث حمل بعد الجماع المنتظم لأكثر من عام ، فقد تعاني من شكل من أشكال المشكلة المرتبطة بالحيوانات المنوية.
و قال الدكتور الهندي أسواتي ناير استشاري الخصوبة ، يمكن أن تكون احدي الاسباب بسبب وفيات عدد الحيوانات المنوية او عدم وجود الحيوانات المنوية في عينة السائل المنوي نهائيا ، والتي يمكن تسميتها باسم فقد النطاف.
وأضاف أن فقد النطاف حالة تمنع الذكور من وجود الحيوانات المنوية في السائل المنوي ، وهي من أسباب العقم عند الذكور ومع ذلك ، فإن فقد النطاف هو حادث نادر ويحدث في حوالي واحد في المائة من الرجال ؛ لكنه السبب الجذري لحالات العقم من 10 إلى 15 بالمائة.
"يمكن أن يحدث بسبب توقف الخصيتين عن إنتاج الحيوانات المنوية أو عدم تمكن الحيوانات المنوية المنتجة من الخروج بسبب انسداد في القناة. تتشكل الحيوانات المنوية في الخصيتين وتنتقل الحيوانات المنوية عبر الجهاز التناسلي جنبًا إلى جنب مع السائل الذي يُفرز أساسًا الغدد الذكرية. قالت: "إنهم يصنعون معًا السائل المنوي".
يمكن أن يكون فقد النطاف سببًا لسببين - الانسداد (يتم حظر الحيوانات المنوية ولا يمكنها الخروج من الجسم) وغير الانسدادي (مشكلة في إنتاج الحيوانات المنوية).
يحدث فقد النطاف الانسدادي بسبب
* الحالات الجينية: مشكلة أساسية في الجينات أو بعض أعضاء الجسم.
* عدوى في البروستاتا أو الخصيتين والتي هي أيضا من أكبر أسباب العقم عند الذكور.
* الصدمة: قد تؤدي الجراحة في العمود الفقري والحوض والجهاز التناسلي وأسفل البطن إلى تلف الأعضاء التناسلية. في بعض الأحيان ، يمكن أن تؤثر صدمة الجراحة أيضًا على إنتاج الحيوانات المنوية أو تسبب انسدادًا في إنتاج الحيوانات المنوية.
فقد النطاف غير الانسدادي بسبب
* قد يؤثر تناول أدوية السرطان على الخصوبة. يمكن أن يكون تفرقع المضادات الحيوية والمنشطات ضارًا أيضًا بخصوبة الذكور.
* التدخين وشرب الكحول قد يسببان أيضًا مشكلة في إنتاج الحيوانات المنوية
* العلاج الكيميائي أو أي علاج إشعاعي آخر لعلاج السرطان
* القذف المرتجع: في هذه الحالة ، ينتقل السائل المنوي إلى المثانة بدلًا من خارج الجسم
ما هي علامات وأعراض فقد النطاف؟
* عدم القدرة على حمل الشريك
* زيادة الوزن أو السمنة
* تساقط الشعر
* صغر حجم الخصيتين ولا يمكن الشعور بهما
* انخفاض الدافع الجنسي
كيف يتم تشخيص فقد النطاف وعلاجه؟
تشبه هذه العملية أي تشخيص للخصوبة عند الذكور. سيطلب منك الخبير الطبي تحليل السائل المنوي أو فحص الدم أو تصوير الدماغ لمسح الغدة النخامية. بعد ذلك ، قد يطرحون عليك بعض الأسئلة لفهم تاريخك الطبي. سيكون السؤال متعلقًا بقضايا الخصوبة لديك ، وأي حالات من الأدوية طويلة الأمد أو علاج أي أمراض مثل السرطان ، سواء في شكل علاج كيميائي أو علاج إشعاعي ، أو أي مرض ، أو جراحة في منطقة الحوض أو الإنجاب ، أو أي من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والتهاب المسالك البولية ، و التعرض لظروف الحرارة العالية.
"إذا تم تشخيص حالة فقد النطاف لدى الشخص الانسدادي ، فإن العلاج يشمل إعادة بناء الأنابيب أو القنوات التي لا تسمح بتدفق الحيوانات المنوية. يمكن القيام بذلك من خلال الجراحة. ومع ذلك ، فإن معدل نجاح هذه العمليات الجراحية منخفض. معدل نجاح أي علاج طبي تجاه فقد النطاف غير الانسدادي منخفض جدًا أيضًا. ولكن لا تزال هناك طريقة لإنجاب طفل بيولوجي مع حيوانات منوية من الخصية يتم استخراجها جراحيًا "، كما أخبرت موقع indianexpress.com .
من المفيد دائمًا تناول نظام غذائي متوازن ، والحصول على قسط كبير من الراحة ، وشرب كمية كافية من السوائل ، والحفاظ على التوتر إلى جانب مقابلة خبير الخصوبة الخاص بك بشكل منتظم. يجب على المرء دائمًا توخي الحذر بشأن الأدوية التي يتناولها ومناقشة تأثيرها على الخصوبة مع طبيبك.