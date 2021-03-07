هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد في الرباط استعدادا لانتخابات الكاف

وصل أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصحبة هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف إلى العاصمة المغربية الرباط، استعدادا للمشاركة في انتخابات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" المقرر إقامتها بالمغرب في 12 مارس الحالي .









جاء ذلك بعد حضور الثنائى الاجتماع التحضيري لانتخابات الكاف والفيفا الذي عقد برعاية جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في العاصمة الموريتانية نواكشوط على هامش نهائي الأمم الأفريقية للشباب تحت عنوان " الوحدة من أجل تقدم أفريقيا".









كان الاجتماع شهد ترتيبات انتخابية في مقدمتها تزكية باتريس موتسيبي الجنوب افريقي لرئاسة الكاف في الانتخابات التي ستعقد في الرباط يوم الجمعة المقبل ويترشح خلالها المهندس هاني أبو ريدة للحفاظ على مقعده في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.