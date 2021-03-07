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فن

نادية الجندى فى رسالة للجمهور: انتظروا مفاجأة جديدة

الأحد 07/مارس/2021 - 07:15 م
نادية الجندى
نادية الجندى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نادية الجندى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن مفاجاة للجمهور قريبا. 

وقالت نادية : ""ما زالت ردود الأفعال الإيجابية اللي بتوصلني وبتسعدني على حلقة أبلة فاهيتا، مستمرة وحققت بعض مقاطع الحلقة على السوشيال ميديا قرابة ال١٥ مليون مشاهدة في أقل من شهر.. الحمد لله".

ووجهت نادية رسالة الى جمهورها : "بشكركم جميعا حبايبي.. انتظروا مفاجأة قريبًا جدا".

كان أخر اعمال الفنانة نادية الجندى مسلسل "سكر زيادة" والذى تم عرضه فى رمضام الماضى وشارك فى بطولته نبيلة عبيد وحمدى الميرغنى واخراج وائل احسان. 

تدور احداث المسلسل فى اطار اجتماعى كوميدى حول سيدتين يرثان فيلا ويحاول كل منهما التفوق على الاخر من اجل الفوز بها. 
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