السعودية.. الحوثيون يقصفون جازان بالصواريخ

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة جازان.





ومنذ قليل أعلن التحالف عن إطلاق عملية عسكرية نوعية لتوجيه ضربات إلى معاقل الحوثي ردًا على تصعيد المليشيات المستمر واستهدافهم أراضي المملكة.





ويوم السبت، قال التحالف إنه اعترض 7 طائرات مسيرة خلال 24 ساعة أطلقت صوب خميس مشيط، وطائرة أخرى مسيرة أطلقت صوب جازان. وتقع المدينتان في جنوب السعودية.



