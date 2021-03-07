ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة إلقاء القمامة في الترع.. تفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 09:13 م
إلقاء القمامة في
إلقاء القمامة في الترع
Advertisements
حمزة شعيب
كشف النائب هشام حسين أمين سر لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، عن مقترحات البرلمان للحد من إلقاء القمامة في الترع.

وقال حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" تم إعداد تعديل تشريعي لمواجهة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع".

وتابع:" انتشار إلقاء القمامة والمخلفات في الترع وراء التقدم بتعديل تشريعي، والدولة تبذل جهودا كبيرا لتطوير القري

وأوضح:" غرامة إلقاء القمامة في الترع تصل لـ 10 آلاف جنيه، لافتا إلي أن الردع يجب أن يكون حبس يصل لمدة عامين والغرامة تكون 250 الف لكل من ألقي قمامة أو مخلفات في الترع وهذا القانون هو ما يناقشه البرلمان.

وأضاف:" لا تهاون في تنفيذ القانون ومش عاوزين البلد ترجع لورا تاني، معقبا: "القانون واضح وتنفيذه يساهم في الحد من هذه الأزمة".

وقال:" كل من يتم ضبطه يلقي قمامة في الترع والمصارف سيتم توقيع العقوبة عليه، والدولة تحافظ علي صحة المواطنين من خلال تبطين الترع".

وعن عدم وجود صناديق قمامة، أكد أمين سر لجنة النواب:" في حالة عدم وجود صناديق يرمي المواطن علي الأرض وليس في الماء".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كانت مصدرا للأمراض.. أحمد موسى: الدولة تنفذ مشروع تبطين الترع حفاظا على صحة المواطنين

رئيس مدينة الحوامدية: التعامل بحزم مع مشهد القمامة في الترعة المبطنة

الباز عن أزمة ترعة سقارة: ميرضيش حد ولا بد من تحقيق واضح.. فيديو

برلماني يطالب بتوعية إعلامية بمخاطر إلقاء القمامة بالمجاري المائية

تحرك عاجل من النواب بشأن إلقاء القمامة في الترع والمجاري المائية.. ونواب: خطر يهدد سلامة المواطن أولًا.. ومطالب بتغليظ عقوبتها وإطلاق حملات للتوعية بمخاطرها

بعد واقعة ترعة الجيزة .. أحمد موسى : العتاب على المواطن والحكومة

ترشيحاتنا

رسميا.. حظر النقاب في سويسرا

حاوي الزمالك يؤدي تدريبات تأهيلية بفرمان من باتشيكو

ابن رجل أعمال.. من هو خطيب ابنه أصالة؟.. صور

الأعلى للإعلام: قبول اعتذار «اليوم السابع» عن الفيديو المخالف.. وإحالة المحرر لنقابة الصحفيين

هدية الرئيس لأهالي القرى.. أسقف خرسانية للمنازل وحظائر للمواشي ..فيديو

الحبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة إلقاء القمامة في الترع.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

فرجينيا هاني تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس.. صور