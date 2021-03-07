الحبس عامين وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة إلقاء القمامة في الترع.. تفاصيل

كشف النائب هشام حسين أمين سر لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب، عن مقترحات البرلمان للحد من إلقاء القمامة في الترع.





وقال حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" تم إعداد تعديل تشريعي لمواجهة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية والترع".





وتابع:" انتشار إلقاء القمامة والمخلفات في الترع وراء التقدم بتعديل تشريعي، والدولة تبذل جهودا كبيرا لتطوير القري





وأوضح:" غرامة إلقاء القمامة في الترع تصل لـ 10 آلاف جنيه، لافتا إلي أن الردع يجب أن يكون حبس يصل لمدة عامين والغرامة تكون 250 الف لكل من ألقي قمامة أو مخلفات في الترع وهذا القانون هو ما يناقشه البرلمان.





وأضاف:" لا تهاون في تنفيذ القانون ومش عاوزين البلد ترجع لورا تاني، معقبا: "القانون واضح وتنفيذه يساهم في الحد من هذه الأزمة".





وقال:" كل من يتم ضبطه يلقي قمامة في الترع والمصارف سيتم توقيع العقوبة عليه، والدولة تحافظ علي صحة المواطنين من خلال تبطين الترع".





وعن عدم وجود صناديق قمامة، أكد أمين سر لجنة النواب:" في حالة عدم وجود صناديق يرمي المواطن علي الأرض وليس في الماء".



