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هجوم حوثي على السعودية بـ 22 طائرة مسيرة.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 09:47 م
صواريخ الحوثيين
صواريخ الحوثيين
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن السعودية تتعرض لهجمات إرهابية كثيفة من قبل الحوثيين لا سيما بعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية اسم الجماعة من قوائم الإرهاب.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جماعة الحوثي هاجمت على السعودية بـ 22 طائرة مسيرة، و8 صواريخ باليستية، متسائلا "ماذا يجري؟".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحذر رعاياها المتواجدين في مناطق البترول بشرق السعودية، من تعرض هذه المناطق لهجمات إرهابية تكون خطرًا عليهم.

واستطرد أن هذا الأمر بدأ يتصاعد مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض، وإعلانه جماعة الحوثيين غير إرهابية باستثناء 3 فقط من قادتها.
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