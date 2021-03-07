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توك شو

جمال عسكر: من الصعب إلغاء التوكتوك في مصر .. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 10:53 م
جمال عسكر
جمال عسكر
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إبراهيم القادري
قال جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق الفني لمشروع السيارات الكهربائية بديلة "التوك توك" إن حجم المحروقات في مصر تصل إلى 30 مليار دولار في السنة وبالتالي الرئيس قام بعمل مبادرات تشمل البيئة والطاقة والشباب.

وأضاف جمال عسكر خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " : هناك فكرة من رئاسة الوزراء لإنهاء عمل التوك توك في مصر واستبداله بسيارات تعمل بالكهرباء مؤكدا أن التوك توك يعول كثيرا من الأسر المصرية .

وأوضح جمال عسكر ، كل محافظة ستقوم بحصر عدد التكاتك المتواجدة لديها حتي يتم استبدالها بسيارات فان، مشيرا إلى انه من الصعب إلغاء عمل التوك توك في مصر .
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