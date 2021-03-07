جمال عسكر: من الصعب إلغاء التوكتوك في مصر .. فيديو

قال جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق الفني لمشروع السيارات الكهربائية بديلة "التوك توك" إن حجم المحروقات في مصر تصل إلى 30 مليار دولار في السنة وبالتالي الرئيس قام بعمل مبادرات تشمل البيئة والطاقة والشباب. إلى





وأضاف جمال عسكر خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " : هناك فكرة من رئاسة الوزراء لإنهاء عمل التوك توك في مصر و استبداله بسيارات تعمل بالكهرباء مؤكدا أن التوك توك يعول كثيرا من الأسر المصرية .



